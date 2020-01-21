В Госдуме предложили создавать организации по обучению мужчин отцовству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина из "Единой России" предложила создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению.

"Нет же ни в институтах, ни в школах у нас семьеведения. Влюбился, женился, ребенок родился – и он (мужчина) понятия не имеет, куда бежать. У него одна задача – прокормить хотя бы", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Вторыгина отметила, что такие общественные организации существуют во многих субъектах Федерации, они занимаются обучением молодых ребят.

Парламентарий не исключила, что в будущем вопросы поддержки отцов будут обсуждаться на законодательном уровне. "С мужчинами нужно взаимодействовать серьезно. Мы пока не говорим о законодательной инициативе, но думаю, что в это может вылиться", – полагает она.

Вторыгина напомнила, что ранее в Госдуме отклонили законопроект о праздновании в России Дня отца, который, по ее мнению, мог бы поднять статус отцов.