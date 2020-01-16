"Негативной реакции не боюсь": почему отчество все чаще меняют на "матчество"

"Матчество" (или матроним) – это аналог отчества, только данное по имени матери. Официально в России такое запрещено: в графе "отчество" не может стоять образованное от женского имени слово. Но есть женщины, которым все же удалось дать детям матроним. Есть и те, кто вносит изменения в паспорт уже будучи взрослыми. Москва 24 узнала, зачем они это делают, с какими трудностями сталкиваются и откуда на Руси появился Олег Оксанович.

Поменять отчество на женское в 18 лет

Фото: предоставлено героиней материала

"При рождении мне дали иные от настоящих фамилию и отчество, – рассказывает 17-летняя Агафья. – Поэтому у меня всегда было желание вернуть свою фамилию, связанную с предками моей матери, которые мне точно ближе, нежели по линии отца". Как пришла идея о смене отчества, Агафья уже не помнит: то ли с чьей-то шуткой, то ли с очередными мыслями о смене фамилии.

Девушка была воспитана без отца, поэтому считает, что дети не должны носить отчество человека, который не принимал участия в их жизни.





Агафья Мне всегда казалось достаточно несправедливым то, что даже детей, воспитанных матерями-одиночками, называют в честь отца, который не принимал участия в их жизни. Знать не знает, а имя носит.

Любопытно, что "матчество" девушка решила выбрать даже не по имени матери, а в честь родной тети, которая приняла большое участие в ее воспитании. Агафья считает, что таким образом сможет выразить любовь и благодарность своей родственнице. Более того, имя тети – Евгения, поэтому отчество "Евгеньевна" у окружающих лишних вопросов не вызовет.

И скрывать женского происхождения части своего полного имени она не собирается. "Негативной реакции я не боюсь – не преступление ведь – иметь "матчество". Лично я считаю, что это просто вариант нормы, который не должен быть порицаем со стороны общества", – уверяет Агафья.

Мама поддерживает, отец против

Фото: предоставлено героиней материала

Мама Агафьи, Пелагея Замятина, к решению дочери относится положительно. "Моя дочь очень любит свою тетю, мою сестру Женю, поэтому хочет сменить отчество в знак благодарности за хорошее воспитание. Это ее право, ее фамилия и отчество – что хочет, то и делает", – говорит женщина.

Сама тетя, узнав о желании племянницы, очень удивилась, а вот отец дочери остался недоволен и высказал свое "фи" на эту тему. Но мнение папы в этой семье никого не интересует, ведь родители Агафьи в разводе, и тетя Женя вложила в воспитание девочки гораздо больше, чем ее кровный отец. Мама Агафьи считает, что нужно официально разрешить давать отчество по имени матери или другому женскому имени.





Пелагея Замятина мама Агафьи Женщина рожает ребенка для себя, а не для кого-то, ситуации разные в жизни бывают. Иногда у ребенка нет отца, то есть биологически он есть, а физически нет. Это может сопровождаться неприятными воспоминаниями. Чтобы такого избежать и женщине материнство было в радость, почему бы и не дать ребенку женское отчество?

Мама Агафьи считает, что дочь, скорее всего, не изменит своего решения по достижении 18 лет. "Я никогда не спорю с ней, не пытаюсь советовать и указывать. Учитывая, что мой ребенок очень настойчивый, и она делает то, что считает нужным, думаю, что она все-таки сменит отчество", – говорит женщина. Она с удовольствием готова поддержать дочь, если возникнут трудности со сменой имени в документах, будет помогать доказывать, что Агафья имеет полное на это право.

По ее мнению, в любом коллективе и обществе есть нормы, "которые они сами себе придумали и под которыми подписываются". "Я надеюсь, что мы вступили уже в такую фазу, когда никого не касается, почему тебя так зовут, почему у тебя такое отчество или фамилия", – заключила женщина.

Официально матронимы в России присваивать невозможно

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Несмотря на невозможность в нашей стране давать детям матронимы, некоторые матери находят лазейки и все же используют женское имя для отчества ребенку. Так, молодая мать из Томска назвала свою новорожденную дочь "Елизаветой Марьевной". Женщина объяснила свой поступок тем, что отец бросил семью еще до рождения девочки.





Женщина, давшая своей дочери "матчество" Считаю, что если такой человек не хочет быть отцом, то ему не место в свидетельстве о рождении. Поэтому, когда родила, ни минуты не сомневалась, что написать в графе "отчество". Марьевна – и точка.

Женщина призналась, что до последнего момента не знала, зарегистрируют ли в ЗАГСе "матчество" или нет. Одобрение она получила лишь после того, как "по словарям пробили, есть ли мужское имя Марий". "Если бы не было мужского аналога моего имени, то, скорее всего, мне бы отказали", – сказала она.

Согласно Семейному кодексу России, регистрируются отчества, образованные от имени отца ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае.





пресс-служба столичного управления ЗАГС Каких-либо исключений или дополнительных указаний на порядок образования отчества закон не содержит. В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться.

При этом по достижении 14 лет человек может отказаться от отчества при наличии паспорта и с согласия обоих родителей. В 18 лет это можно сделать самостоятельно, обратившись в ЗАГС для государственной регистрации перемены имени. Для этого потребуется внесение изменений в документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые были составлены в отношении лица ранее.



Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На сегодняшний день к потенциальной возможности давать детям матронимы россияне относятся настороженно, многие выступают против, призывая прекратить "страдать глупостью". В случае неучастия отца в жизни ребенка они предлагают давать отчество по имени дедушки или близкого родственника мужского пола, как делалось и раньше.

Недавно в интернете появилась инициатива, предлагающая разрешить давать ребенку при рождении в качестве отчества имя матери. В инициативе указано, что "ничего странного в звучании "матчеств" нет" и "звучат они вполне естественно", например, Иванова Ольга Галиновна или Савченко Олег Оксанович. Однако на данный момент количество голосов против инициативы в три раза превышает голоса за. Если количество желающих поддержать инициативу достигнет 100 тысяч человек, решение будет рассмотрено на федеральном уровне.



Наталья Лоскутникова, Екатерина Рукавичникова