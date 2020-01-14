Россиянка дала своему ребенку "матчество" вместо отчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Молодая мать из Томска решила дать своей новорожденной дочери "матчество" вместо отчества. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно Семейному кодексу РФ, отчество дается ребенку по папе, однако женщина решила поступить иначе. Журналистам она объяснила, что к такому решению ее подтолкнул поступок отца, который бросил семью еще до рождения девочки.
"Считаю, что если такой человек не хочет быть отцом, то ему не место в свидетельстве о рождении. Поэтому, когда родила, ни минуты не сомневалась, что написать в графе "отчество". Марьевна – и точка", – подчеркнула женщина.
Она призналась, что до последнего момента не знала, зарегистрируют ли в ЗАГСе "матчество" или нет. Одобрение она получила лишь после того, как "по словарям пробили, есть ли мужское имя Марий". "Если бы не было мужского аналога моего имени, то, скорее всего, мне бы отказали", – сказала россиянка.
К решению женщины большинство родственников и друзей отнеслись с пониманием, однако ее отец потребовал прекратить "страдать глупостью", заменить документы и дать внучке его имя. Больше всего оскорблений и угроз поступали в адрес молодой матери в интернете. Многие мужчины посчитали, что она "помешалась на унижении мужчин и восхвалении женщин".
"Я не против мужчин, не против отчеств, но я за то, чтобы матронимы тоже были. Пусть у людей будет выбор. Пусть рожают, дают матронимы и живут счастливо", – заключила женщина.
Ранее врач-репродуктолог, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская рассказала, что первого ребенка женщинам советуют рожать до 35 лет в связи с возрастным фактором репродуктивной функции.
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