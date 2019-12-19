Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

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Первого ребенка женщинам советуют рожать до 35 лет в связи с возрастным фактором репродуктивной функции. Об этом заявила врач-репродуктолог, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская, сообщает РИА Новости.

"После [35 лет] уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", – объяснила специалист.

По словам Краснопольской, Россия не отстает от всего остального мира в вопросе изменения репродуктивного поведения. Сейчас в приоритете женщин образование, карьера, улучшение собственного материального положения, а только потом деторождение.

Эксперт подчеркнула, что репродуктивная функция женщин ограничена возрастным фактором. С возрастом сложнее забеременеть и повышается риск возникновения сопутствующих беременности заболеваний.

В начале октября сообщалось, что в перинатальном центре городской клинической больницы имени Мухина в Москве у женщины родились сразу четыре ребенка – две девочки и два мальчика. По мнению специалистов, случай невероятно редкий.

