Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:57

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

общество медицина

Фото: depositphotos/Shebeko

Первого ребенка женщинам советуют рожать до 35 лет в связи с возрастным фактором репродуктивной функции. Об этом заявила врач-репродуктолог, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская, сообщает РИА Новости.

"После [35 лет] уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", – объяснила специалист.

По словам Краснопольской, Россия не отстает от всего остального мира в вопросе изменения репродуктивного поведения. Сейчас в приоритете женщин образование, карьера, улучшение собственного материального положения, а только потом деторождение.

Эксперт подчеркнула, что репродуктивная функция женщин ограничена возрастным фактором. С возрастом сложнее забеременеть и повышается риск возникновения сопутствующих беременности заболеваний.

В начале октября сообщалось, что в перинатальном центре городской клинической больницы имени Мухина в Москве у женщины родились сразу четыре ребенка – две девочки и два мальчика. По мнению специалистов, случай невероятно редкий.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика