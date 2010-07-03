В столице растет популярность партнерских родов

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В столице возрастает популярность партнерских родов, на сегодняшний день более 30% женщин во время родов сопровождают члены семьи, сообщил главный внештатный специалист акушер-гинеколог департамента здравоохранения города Антон Оленев.

"С каждым годом все популярнее становится присутствие мужа при процессе рождения ребенка. Эта практика относительно новая и вызывает большое количество вопросов. В настоящее время более 30% женщин сопровождаются членами своей семьи в родах", – рассказал Оленев Агентству "Москва".

Специалист пояснил, что партнерскими считаются роды, на которых в родильном зале присутствует муж или партнер. По его словам, с психологической точки зрения партнерские роды играют важную роль в сближении супругов и в отношениях между ребенком и отцом.

Оленев добавил, перечень необходимых обследований партнера для присутствия на родах необходимо уточнять заранее в медучреждении, запланированном для родоразрешения. В столице рожать с партнером можно бесплатно в рамках ОМС.

Ранее сообщалось, что все столичные роддома оснастили современным оборудованием. Отделения детской реанимации в акушерских стационарах оборудованы современной медтехникой. Благодаря этому можно оказывать помощь новорожденным с очень низкой и экстремально низкой массой тела. В учреждениях есть кардиомониторы, пеленальные столики с подогревом, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы и другое.

В городе также сформировано 19 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница". На протяжении всей беременности женщины находятся под контролем врачей.

Девять московских роддомов получили международный статус ЮНИСЕФ и ВОЗ "больница, доброжелательная к ребенку". Это роддом № 25 при больнице № 1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице № 29 имени Баумана, перинатальный центр больницы имени Кончаловского в Зеленограде, перинатальный центр больницы № 24, роддом больницы имени Юдина, роддом больницы имени Иноземцева, роддом № 4 при больнице имени Виноградова, роддом городской клинической больницы № 40.