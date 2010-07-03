Все столичные роддома оснастили современным оборудованием

Будущие мамы в Москве получают самую квалифицированную помощь
Во всех роддомах столицы появилось самое современное оборудование, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отделения детской реанимации в акушерских стационарах оборудованы современной медтехникой. Благодаря этому можно оказывать помощь новорожденным с очень низкой и экстремально низкой массой тела. В учреждениях есть кардиомониторы, пеленальные столики с подогревом, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы и другое.
В городе также сформировано 19 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница". На протяжении всей беременности женщины находятся под контролем врачей.
С 2012 года показатель выживаемости детей с низкой массой тела вырос вдвое. Сегодня выживают 92,6 процента недоношенных, что соответствует показателям ведущих стран зарубежья.
Девять московских роддомов получили международный статус ЮНИСЕФ и ВОЗ "больница, доброжелательная к ребенку". Это роддом № 25 при больнице № 1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице № 29 имени Баумана, перинатальный центр больницы имени Кончаловского в Зеленограде, перинатальный центр больницы № 24, роддом больницы имени Юдина, роддом больницы имени Иноземцева, роддом № 4 при больнице имени Виноградова, роддом городской клинической больницы № 40.
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