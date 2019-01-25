Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:04

Столичному роддому присвоили международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

медицина город

15:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Родильный дом городской клинической больницы №40 получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку", сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, это девятый московский роддом, получивший международное признание, что подтверждает высокий уровень охраны материнства и детства в столице.

Роддом открылся после реконструкции в августе 2017 года. За прошлый год в больнице родились более четырех тысяч малышей. Работа родильного дома полностью соответствует принципам ВОЗ и ЮНИСЕФ, что означает наличие условий, максимально эффективно поддерживающих грудное вскармливание и круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.

Отмечается, что основной профиль больницы №40 - онкология, поэтому в роддоме оказывают помощь в первую очередь женщинам с онкологическими заболеваниями.

Статус "Больница, доброжелательная к ребенку" в столице также имеют роддом №25 при больнице №1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице №29 имени Баумана, перинатальный центр больницы имени Кончаловского в Зеленограде, перинатальный центр больницы №24, роддом больницы имени Юдина, роддом больницы имени Иноземцева и роддом №4 при больнице имени Виноградова. Все они относятся к столичному департаменту здравоохранения.

медицина город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика