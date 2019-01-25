Столичному роддому присвоили международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Родильный дом городской клинической больницы №40 получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку", сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, это девятый московский роддом, получивший международное признание, что подтверждает высокий уровень охраны материнства и детства в столице.
Роддом открылся после реконструкции в августе 2017 года. За прошлый год в больнице родились более четырех тысяч малышей. Работа родильного дома полностью соответствует принципам ВОЗ и ЮНИСЕФ, что означает наличие условий, максимально эффективно поддерживающих грудное вскармливание и круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.
Отмечается, что основной профиль больницы №40 - онкология, поэтому в роддоме оказывают помощь в первую очередь женщинам с онкологическими заболеваниями.
Статус "Больница, доброжелательная к ребенку" в столице также имеют роддом №25 при больнице №1 имени Пирогова, роддом при больнице имени Демихова, роддом при больнице №29 имени Баумана, перинатальный центр больницы имени Кончаловского в Зеленограде, перинатальный центр больницы №24, роддом больницы имени Юдина, роддом больницы имени Иноземцева и роддом №4 при больнице имени Виноградова. Все они относятся к столичному департаменту здравоохранения.
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