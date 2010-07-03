В Московском перинатальном центре родились четверняшки

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Четверняшки родились в перинатальном центре городской клинической больницы имени Мухина в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Сейчас два мальчика и две девочки находятся под наблюдением неонатологов. Согласно мировой статистике, эта крайне редкий случай – один на миллион беременностей.

Тем не менее с июля это уже третья четверня, рожденная в России. В конце июля в Балашихе на свет появились четверняшки Анна, Максим, Арсений и Георгий.

До этого в Перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического университета четыре младенца родились у 37-летней женщины.