Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

Фото: instagram.com/kseniya_mishonova/

Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"В подмосковных Химках на свет появились двойняшки – мальчик и девочка. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это не была уже третья двойня подряд в одной семье", – рассказала Мишонова.

Она отметила, что все роды происходили в химкинской больнице. Сперва 31-летняя женщина родила одну девочку, а затем с интервалом в несколько лет – три пары двойняшек.

Ранее в перинатальном центре Балашихи родились четверняшки. Двое из крох весят по полтора килограмма, остальные – 1,2 и 1,4 килограмма.

Для 32-летней мамы эта беременность была первой. Сразу после родов малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных МОПЦ, а сейчас выхаживаются в отделении патологии новорожденных.

