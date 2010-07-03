В перинатальном центре Балашихи родились четверняшки
У семейной пары из Подмосковья родились сразу четверо малышей. Они появились на свет в перинатальном центре Балашихи. Двое из крох весят по полтора килограмма, остальные – 1,2 и 1,4 килограмма.
Для 32-летней мамы эта беременность была первой. Сразу после родов малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных МОПЦ, а сейчас выхаживаются в отделении патологии новорожденных.
Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Супруги признаются, что такого варианта развития событий они никак не ожидали.
Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, родила четырех младенцев. малыши появились на свет в Перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Женщина родила трех мальчиков и одну девочку. "Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов", – говорится в сообщении центра.
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