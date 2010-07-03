В Ассоциации родительских комитетов оценили предложение о бессрочном маткапитале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала Москве 24 предложение сделать программу материнского капитала бессрочной. Эксперт считает, что большинство родителей в России поддержат такое решение.

По словам Летковой, это даст семьям возможность быть уверенными в том, что они смогут спокойно планировать рождение детей и рассчитывать на поддержку со стороны государства.

"Это само по себе плюс и сигнал российскому обществу о том, что, несмотря ни на какие экономические условия, у нас в государстве социальные меры снижаться не будут", – отмечает эксперт.



Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Люди понимают, что это свидетельствует о некой социальной стабильности, о том, что можно планировать рождение детей, создавать семьи и рассчитывать на то, что такая поддержка, как материнский капитал, будет предоставлена.

На вопрос о том, не будет ли эта мера препятствовать регулярной индексации маткапитала, Леткова ответила, что сейчас об этом сложно судить, практика покажет. "Будем надеяться на то, что программа станет постоянной и это никак не повлияет на ее индексацию на самом деле", – заключила она.

25 июля первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко заявил, что его ведомство видит необходимость в том, чтобы сделать программу материнского капитала бессрочной.

По словам Вовченко, эта мера должна действовать постоянно, а величину маткапитала нужно регулярно индексировать. Замглавы Минтруда подчеркнул, что "таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", нельзя повторять.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. Право на его получение имеют семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, а также направить на оплату образования для детей и формирование накопительной трудовой пенсии матери.

Первоначальный размер маткапитала составлял 250 тысяч рублей. В последующие годы сумму ежегодно индексировали, однако в декабре 2016 года власти заморозили индексации до 1 января 2020 года.

Ранее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме министр труда и социальной защиты Максим Топилин сказал, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован и превысит 470 тысяч рублей. Размер выплаты будет повышен на уровень инфляции. До этого Минтруд предлагал продлить программу маткапитала до 2024 года.

В октябре 2018 года в Государственную думу внесли законопроект об усилении контроля за расходами средств маткапитала. В документе предлагается составить и установить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены деньги, запретив при этом использовать средства на приобретение непригодного жилья.