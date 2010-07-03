Дума приняла закон об увеличенном пособии для нуждающихся семей с детьми

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Законопроект, вводящий для нуждающихся семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, принят Государственной думой в третьем окончательном чтении, передает ТАСС.
Как пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, с 1 января 2020 года малоимущая семья сможет оформить заявление, по которому период соответствующих выплат будет продлен до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом изначально выплата будет назначаться до достижения ребенком возраста одного года, после этого – на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а уже после этого на срок до достижения им возраста трех лет.
Кроме того, документ предусматривает увеличение количества семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в конкретном субъекте страны). Это означает, что теперь возможность оформить выплаты получат те семьи, в которых доход находится на уровне ниже двукратной величины данного показателя для трудоспособного населения.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют внедрить новую модель помощи малоимущим семьям с детьми в преодолении бедности. Согласно анализу, наиболее эффективной является помощь таким семьям в трудоустройстве. Пилотная программа содержит меры по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в поиске работы для трудоспособных граждан. Участие в программе смогут принять столичные семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума.
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