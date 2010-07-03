Родительский комитет одобрил компенсацию ипотеки многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала принятие Госдумой закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, передает RT.

Она отметила, что в России существует огромное количество семей, которые стоят в очередях на улучшение жилищных условий. Однако государство не располагает возможностями предоставить такое количество жилья на безвозмездной основе, в связи с этим предоставление ипотечного кредита с частичной оплатой государства является отличным компромиссом для нуждающихся семей.

"Хотелось бы, чтобы на следующем этапе законодатель повернулся лицом и к тем многодетным семьям, в которых дети рождены до января 2019 года, но которые при этом нуждаются в улучшении жилищных условий", – заключила она.

19 июня Госдума на заседании приняла в третьем чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям после рождения третьего или последующих детей после 1 января 2019 года. Нуждающиеся в компенсации семьи получат по 450 тысяч рублей на частичное погашение ипотеки.

