Родительский комитет одобрил компенсацию ипотеки многодетным семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала принятие Госдумой закона о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, передает RT.
Она отметила, что в России существует огромное количество семей, которые стоят в очередях на улучшение жилищных условий. Однако государство не располагает возможностями предоставить такое количество жилья на безвозмездной основе, в связи с этим предоставление ипотечного кредита с частичной оплатой государства является отличным компромиссом для нуждающихся семей.
"Хотелось бы, чтобы на следующем этапе законодатель повернулся лицом и к тем многодетным семьям, в которых дети рождены до января 2019 года, но которые при этом нуждаются в улучшении жилищных условий", – заключила она.
19 июня Госдума на заседании приняла в третьем чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям после рождения третьего или последующих детей после 1 января 2019 года. Нуждающиеся в компенсации семьи получат по 450 тысяч рублей на частичное погашение ипотеки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.