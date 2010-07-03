Утверждена пилотная программа повышения доходов малоимущих семей в Москве

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Столичные власти планируют внедрить новую модель помощи малоимущим семьям с детьми в преодолении бедности. Постановление принял президиум правительства Москвы 16 июля.

Согласно анализу, наиболее эффективной является помощь таким семьям в трудоустройстве. Пилотная программа содержит меры по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в поиске работы для трудоспособных граждан.

Участвовать в программе могут московские семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума. Москвичам помогут составить резюме и разместить его на специализированных сайтах, подобрать вакансию. Также предусматривается сопровождение соискателя на собеседовании, повышение квалификации, переобучение с выплатой стипендии, а также различные тренинги.

При этом для участников программы сохранят льготы. При условии успешного трудоустройства они смогут получать в течение трех лет детские пособия, доплаты к пенсии либо доплаты к пенсии по потере кормильца.

Для участия в программе нужно обратиться в центр трудоустройства "Моя карьера", где консультант в личной беседе соберет информацию о предыдущем опыте работы членов семьи, образовании, желаемом уровне доходов, предпочтениях и барьерах, препятствующих трудоустройству.

После выхода соискателя на работу еще три месяца специалисты центра будут помогать ему адаптироваться к работе, решать возникающие проблемы и оказывать психологическую помощь.

С 1 января 2020 года выплаты малоимущим семьям на детей от полутора до трех лет оформят в размере прожиточного минимума ребенка по региону. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Ежемесячное пособие на детей с полутора до трех лет увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей. Перечень поручений сформирован по итогам программы прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня текущего года.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что число людей с доходами ниже прожиточного минимума через пять лет должно уменьшиться вдвое. Глава правительства также отметил, что двукратное увеличение пособия по безработице – это общие меры, которые обязательно должны быть дополнены адресной системой поддержки.

Также предполагается, что с 2020 года Росстат будет подсчитывать уровень состояния граждан с помощью новой информационной системы. Она позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая различные факторы благосостояния.

