Прямая линия с Владимиром Путиным. Главные вопросы и ответы

Завершилась прямая линия с Владимиром Путиным. За 4 часа 08 минут президент обсудил с россиянами уровень жизни в стране, доходы граждан, ответил на вопросы по здравоохранению. Также в ходе прямого эфира глава государства затронул темы мусорной реформы, "китовой тюрьмы" и зарплат чиновников. Глава государства общается с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз. Рассказываем о самом главном на прямой линии с президентом.

Повышение зарплат и пенсий

С 1 октября военным пенсионерам повысят пенсии

Отвечая на вопросы о низких зарплатах, президент признал существование проблемы, но отметил, что реальные доходы постепенно восстанавливаются после спада, который наблюдался в течение нескольких лет. Так, с 2017 года номинальная зарплата выросла с 33 до 45 тысяч, однако Владимир Путин подчеркнул, что это только средние цифры по стране. При этом разница по отраслям и регионам остается большой.

По словам президента, темпы роста реальной зарплаты по состоянию на май текущего года составили 2,8 процента.

В частности, зарплаты врачей в этом году выросли на пять процентов и достигают почти 77 тысяч рублей, зарплаты среднего медицинского персонала увеличились на 3,5 процента, а младшего персонала – на 3,9 процента – до 35 тысяч рублей в среднем по стране. Президент согласился, что в некоторых регионах рост небольшой и это нужно "выравнивать".

В частности, к президенту обратился пожарный из Калининградской области, пожаловавшийся на низкие зарплаты сотрудников МЧС. Президент признал проблему, сказав, что МЧС выделят несколько траншей, каждый из которых составит более четырех миллиардов рублей. Это позволит повысить зарплаты до 32 тысяч рублей.

Путин заявил о повышении зарплат в МЧС

Кроме того, в 2019 году пенсии по старости проиндексировали на 7,05 процента при инфляции 3,4 процента. А осенью также повысятся выплаты военным пенсионерам.

"1 апреля мы повысили на два процента государственные и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3 процента одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих", – пояснил Путин.

Также Путин заявил, что главными условиями для повышения уровня жизни в России являются "увеличение производительности труда и развитие экономики".

Обеспечение лекарствами и дефицит врачей

Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в РФ

Помимо зарплат, россиян в ходе прямой линии волновали вопросы доступной медицины. Владимир Путин назвал главные проблемы сегодняшней медицины: дефицит специалистов, доступность первичного звена здравоохранения, а также обеспечение лекарствами.

По словам президента, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах страны, в частности, сократилось количество фельдшерских пунктов, причем это "касается даже благополучных регионов". Для решения этой проблемы планируется строительство 390 пунктов и капитальный ремонт 1,2 тысячи пунктов, планируется запуск работы 1,2 тысячи мобильных медбригад.

Кроме того, власти регионов должны решить проблему с обеспечением врачей жильем. В противном случае, как подчеркнул президент, люди будут уезжать.

"Врач в одном из регионов сейчас обозначила одну из существенных проблем – жилье. Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги – миллионы, а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили, и они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели", – пояснил Путин.

Путин сообщил, что все средства на лекарственное обеспечение перечислены в регионы

Президент добавил, что сейчас только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства, хотя федеральные деньги были полностью перечислены в регионы.

"Лекарственное обеспечение – чрезвычайно важная вещь для здравоохранения. Я тоже хочу, чтобы меня услышали, особенно в регионах. Одно дело, когда министр здравоохранения скажет, а другое – когда я скажу. Есть два источника финансирования лекарственного обеспечения – федеральный и региональный. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы. И тем не менее мы видим сбои", – отметил президент.

Проблема мусора

Путин заявил об оперативном решении мусорной реформы

Во время текущей прямой линии с президентом удалось пообщаться четырем блогерам. С вопросом о проблемах вывоза мусора к Владимиру Путину обратилась 15-летняя блогер.

Президент отметил, что в стране накапливается ежегодно 70 миллионов тонн мусора, но "никто не занимается в таком промышленном смысле переработкой этих отходов", а мусорные полигоны наполнялись десятилетиями еще с советских времен.

По словам президента, решением проблемы является строительство 200 комплексов по переработке мусора, для которых потребуется более 300 миллиардов рублей, треть будет выделена из бюджета. Глава государства также пообещал, что будет лично контролировать реализацию данной реформы.

Поддержка семей

Путин рассказал о новой мере поддержки семей с детьми

Традиционно президент не мог обойти вниманием вопросы поддержки семей. Он отметил, что сейчас в основном материнский капитал используется на улучшение жилищных условий. Однако льготная ипотека под шесть процентов годовых, которая положена многодетным семьям, не пересчитывается банками.

По словам Путина, дело в том, что Минфин не выделил банкам достаточно ресурсов для компенсаций этих целей, однако теперь "эта проблема уже решена".

"Я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время это будет видно на практике", – сказал Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка до трех лет в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространяться на семьи, у которых средний доход составляет два прожиточных минимума. Ранее такие выплаты были для родителей, чьи доходы составляли полтора прожиточных минимума на человека.

"Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объеме одного прожиточного минимума на ребенка по региону. Это тоже в среднем 10–11 тысяч. На мой взгляд, в общем-то, это неплохая поддержка", – подчеркнул президент.

Санкции и нацпроекты

Путин сравнил потери России и ЕС от санкций

"Россия ни с кем не ссорилась". Так президент ответил на вопрос о санкциях и о том, что будет, если Россия "со всеми помирится", и что это даст экономике.

Президент рассказал, что с 2014 года в результате санкций, наша страна недополучила около 50 миллиардов долларов. Президент заметил, что санкции отражаются не только на России.

"Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок", – отметил Путин.

Вместе с тем президент заявил, что Россия не поступится своими национальными интересами и отметил, что кардинально отношение Запада к России в ближайшие годы не изменится.

Одним из первых прозвучал вопрос про нацпроекты. В частности, люди спрашивали, когда смогут увидеть первые результаты их реализации.

Президент ответил, что выполнение национальных проектов позволит поставить экономику страны на новые рельсы, поднять уровень благосостояния и обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу. Путин добавил, что вокруг нацпроектов строится вся работа органов власти, а результаты от реализации проектов должны чувствоваться уже сейчас.

Он также отметил необходимость персональной ответственности министров за выполнение нацпроектов. "Все коллеги знают, что персональная ответственность – она в данной работе необходима, и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", – заявил Путин.

"Китовая тюрьма"

Фото: телеканал Россия 1

Во время прямой линии также подняли вопрос о "китовой тюрьме" в Приморском крае. Ранее президент поручил решить вопрос с косатками до марта, но, по его словам, из-за большого числа "заинтересантов" эта проблема "непросто решается".

"Проблема известная и в общем понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 миллионов долларов", – пояснил глава государства.

Вице-премьер правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев по видеосвязи сообщил, что животных начали перевозить в место их обитания – вся операция займет порядка четырех месяцев. Также правительство планирует изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для "просветительских" целей.

Чем еще запомнилась прямая линия

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В ходе прямой линии президент успел ответить еще на несколько важных вопросов от россиян. В частности, Путин выступил против либерализации наркотической статьи. Он объяснил это тем, что угроза от наркотиков слишком высока. При этом президент призвал усилить контроль за действиями полицейских, чтобы с их стороны не было нарушений, вспомнив про скандал вокруг журналиста Ивана Голунова. Он пообещал побеседовать об этом с ФСБ.

Кроме того, глава государства ответил на вопрос о высоких зарплатах чиновников и глав госкорпораций. По его мнению, резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям стало бы причиной оттока квалифицированных кадров. Путин отметил, что лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников. При этом российский лидер выступил против большой разницы в зарплатах рядовых сотрудников и чиновников.

Владимир Путин также ответил на вопрос из SMS-сообщения о том, кем он себя чувствует – "москвичом или россиянином". "Я петербуржец. Я там родился", – сказал президент.

Кроме того, в ходе прямого эфира президент подметил красоту "всех девушек", когда ведущая передала право задать вопрос одной из зрительниц.

Путин в ходе прямого эфира подчеркнул, что никто не запрещал критиковать власть, отвечая на вопрос о законе об оскорблении государства. По его мнению, критика должна быть свободной, а сам закон должен быть направлен против глумления над флагом и гербом. А в случае с законом о борьбе с фейками, по его словам, речь идет только о целенаправленном распространении ложной информации.

В ходе прямой трансляции ведущие также сообщили о хакерской DDоS-атаке на информационный центр, но, к счастью, ее смогли отразить и вопросы к президенту продолжили поступать.

В завершение прямой линии ведущие перешли к блицопросу. Владимир Путин ответил на вопрос, что делает президент, если ленится.

"Насколько я помню, психологи считают, что лень – нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть. Нет никакого способа бороться с ленью, кроме как начать работать", – ответил Путин.

Также глава государства рассказал, что хотел бы отдохнуть свободно, неузнаваемо, как в фильме "Каникулы президента", но это невозможно.

"Я бы действительно хотел отдохнуть свободно, неузнаваемо. Но я понимаю, что это нереалистично, что это невозможно. Поэтому я исхожу из реалий жизни", – сказал Путин на прямой линии. Глава государства ответил, что ездит по стране, но проехать неузнаваемым он никак не сможет. Кроме того, информацию нужно получать из разных источников, уверен он. Президент пообещал, что продолжит ездить по России и смотреть, как живут люди.

У Путина спросили, знает ли он анекдоты про себя, и попросили рассказать какую-нибудь шутку.

"У меня теперь есть коллега, который справится с этим лучше, чем я", – ответил президент.

Россиян также взволновал тот факт, что прямая линия – это "шоу спецслужб".

"Вот здесь тоже увидел бегущую строку: прямая линия – это шоу спецслужб. Уверяю вас, я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю – никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет", – сказал Путин.

Фото: ТАСС/ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Не обошлось и без провокационных вопросов. У главы государства поинтересовались, не инопланетянин ли он, а также не надоело ли ему быть президентом. Путин заявил, что у него есть свидетели и доказательства того, что он не инопланетянин.

"Мои дети, в конце концов", – с улыбкой сказал Путин. А президентом ему быть не надоело, иначе не пошел бы на новый срок.

Ответил президент и на вопрос, бывает ли ему стыдно и за что.

"Конечно, да, как и любому нормальному человеку. Я уже как-то публично воспроизводил эту ситуацию. Честно говоря, даже сейчас сложно об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно, это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне стыдно по сей день", – рассказал президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 4 часа 08 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. По итогам Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.