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В России с 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространяться на семьи, у которых средний доход составляет два прожиточных минимума, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

Также президент отметил, что Минфин выделил достаточно средств банкам на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми, сейчас проблема решена и все необходимые средства выделены.

"6% за ипотеку - что здесь происходит. Действительно, есть такое решение, есть такое поручение, что для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в 6%", – сказал российский лидер, добавив, что на Дальнем Востоке – 5%.

При этом президент обозначил проблему с ипотекой.

"И действительно, я видел в пачке вопросов, которую смотрел вчера и позавчера, – людям трудно решить проблему с банками, на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур", – сказал президент.

По словам Путина, проблему уже почти решили, средства на это выделили.

Ранее во время прямой линии президент заявил, что реальные доходы населения сейчас постепенно восстанавливаются после спада, который проходил последние несколько лет. Путин отметил, что самый большой спад был в 2016 году.

Путин рассказал о новой мере поддержки семей с детьми

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.