Путин отметил постепенное восстановление реальных доходов россиян

В России реальные доходы граждан постепенно восстанавливаются после спада, который наблюдался в течение нескольких лет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться", – сказал президент.
При этом он отметил, что в России есть разница в зарплатах по отраслям и регионам.
"Что касается заработных плат, рост есть – и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году было начислено заработной платы в экономике 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44 тысячи, вот последние данные – 45 тысяч", – сказал Путин. Он подчеркнул, что это средние цифры.
По словам президента, темпы роста реальной зарплаты по состоянию на май текущего года составили 2,8%.
Во время прямой линии президент отвечает на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило более 1,5 миллиона обращений.
Первые вопросы коснулись низкой заработной платы. Прозвучало видеообращение пожарного из Калининградской области, который пожаловался маленькую зарплату.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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