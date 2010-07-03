Путин назвал главное условие роста уровня жизни

Фото: телеканал Россия 1

Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что главными условиями для повышения уровня жизни в России являются увеличение производительности труда и развитие экономики.

"Генеральный способ решения проблемы – повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан. Все остальное – сопровождающие вещи", – сказал глава государства.

Также Путин отметил, что в стране реальные доходы граждан постепенно восстанавливаются после спада, который наблюдался в течение нескольких лет. При этом он признал, что есть разница в зарплатах по отраслям и регионам.

"Что касается заработных плат, рост есть – и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году было начислено заработной платы в экономике 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44 тысячи, вот последние данные – 45 тысяч", – сказал Путин.

Задать свой вопрос еще можно, заявки будут принимать вплоть до конца программы. Обратиться к главе страны можно любым доступным способом: позвонить, отправить СМС или ММС, записать видеообращение, а также через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

