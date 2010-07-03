Путин заявил о персональной ответственности министров за выполнение нацпроектов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Результаты от реализации нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас, в этом году. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.
"По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться", – добавил президент. По его словам, люди работают "достаточно напряженно".
По словам президента, национальные проекты призваны поставить экономику страны на новые рельсы, поднять уровень благосостояния и обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу. Вокруг нацпроектов строится вся работа органов власти.
"Собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов", – пояснил Путин.
Он также отметил необходимость персональной ответственности министров за выполнение нацпроектов. "Все коллеги знают, что персональная ответственность – она в данной работе необходима, и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", – заявил Путин.
Комментируя слова ведущего о том, что министры на недавно состоявшемся совещании о реализации нацпроектов имели печальный вид, Путин заметил, что "не думает, что это был печальный вид". "Скажем они были сосредоточены и думали как добиться реализации поставленных задач", – уточнил он.
Путин также отметил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада, который наблюдался в течение нескольких лет. Самый большой спад, по словам президента РФ, был в 2016 году.
Во время прямой линии президент отвечает на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило более 1,5 миллиона обращений.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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