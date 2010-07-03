Путин заявил, что РФ не поступится интересами ради снятия санкций

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Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Россия и западные страны понесли потери от взаимных санкций.

Вместе с тем он отметил, что РФ не поступится своими национальными интересами. От ограничений страна в чем-то даже выиграла. В частности, была реализована программа импортозамещения на сумму 667 миллиардов рублей.

Путин заявил, что Россия ни с кем не ссорилась. Он также задался вопросом: если Россия "со всеми помирится", что это даст экономике?

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится. Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики", – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что с момента введения экономических санкций Россия недополучила 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов.

Впервые США, ЕС, Канада и Япония ввели в отношении России санкции из-за присоединения Крыма и возможной роли Москвы в украинском кризисе в 2014 году. Санкции несколько раз ужесточались, а их действие продлевалось.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

