Путин обозначил основные проблемы здравоохранения

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Основными проблемами в области здравоохранения являются дефицит специалистов, доступность первичного звена здравоохранения, а также обеспечение лекарствами, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии.

По словам президента, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах страны.

Путин отметил, что власти регионов должны предусмотреть в своих бюджетах средства, чтобы обеспечить врачей жильем. В противном случае, как подчеркнул президент, люди будут уезжать.

"Врач в одном из регионов сейчас обозначила одну из существенных проблем – жилье. Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги – миллионы, а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили, и они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать", – сказал Путин.

Также он отметил необходимость выравнивания зарплат медработников по регионам.

По его словам, федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки. Только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства.

Президент добавил, что в два раза увеличены закупки препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.



Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в РФ

Во время прямой линии президент отвечает на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило более 1,5 миллиона обращений.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.