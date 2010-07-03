Путин ответил на вопрос, кто он: москвич или россиянин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на один из вопросов из SMS на экране: "Вы больше москвич или россиянин?"

"Я петербуржец. Я там родился", – сказал президент.

В марте 2018 года Путин признался, что в 1996 он был вынужден переехать в Москву из родного Санкт-Петербурга, так как иначе "работать было негде".

После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра северной столицы в июне 1996 года Путин, бывший тогда первым заместителем мэра – председателем комитета по внешним связям города, покинул свой пост и в августе того же года перешел на работу в Управделами президента на должность замруководителя ведомства.

Президент отметил, что деваться было некуда и нужно было содержать семью с двумя маленькими детьми, рассказал Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова, размещенного в социальных сетях.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

