Путин ответил на вопрос, кто он: москвич или россиянин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на один из вопросов из SMS на экране: "Вы больше москвич или россиянин?"
"Я петербуржец. Я там родился", – сказал президент.
В марте 2018 года Путин признался, что в 1996 он был вынужден переехать в Москву из родного Санкт-Петербурга, так как иначе "работать было негде".
После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра северной столицы в июне 1996 года Путин, бывший тогда первым заместителем мэра – председателем комитета по внешним связям города, покинул свой пост и в августе того же года перешел на работу в Управделами президента на должность замруководителя ведомства.
Президент отметил, что деваться было некуда и нужно было содержать семью с двумя маленькими детьми, рассказал Путин в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова, размещенного в социальных сетях.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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