Девушки все красивые – Путин

На прямой линии с Владимиром Путиным ведущая передала право задать вопрос одной из зрительниц.
"Вот одна красивая девушка хочет спросить", – сказала ведущая.
"Все девушки красивые", – отозвался президент, после чего в зале начали аплодировать.
Генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина задала вопрос из сферы технологий.
"Мы в "Яндексе" хотим еще большего. Существует проблема правового законодательства. Может ли государство сделать правовые режимы на шаг вперед, чтобы Россия могла прорываться в сфере технологий", – спросила Бунина.
Глава государства в ответ отметил необходимость системы преференций и правовой базы для развития технологий. Путин отметил, что некоторые меры уже предприняты, но развитие должно проходить быстрее. "Яндекс" успешно конкурирует с такими гигантами, как Google, это тоже не без поддержки государства", – отметил президент.
Путин рассказал о поддержке "Яндекса" со стороны государства
20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы. Впервые такой формат общения прошел 24 декабря 2001 года.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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