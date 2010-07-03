Критика власти должна быть свободной – Путин

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Владимир Путин во время прямой линии заявил, что никто не имеет права ограничивать граждан в возможности критиковать действующую власть.

Президент ответил на вопрос администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе, который спросил о возможности пересмотреть статью об оскорблении представителей власти.

"В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы в том числе в функционировании властных институтов", – сказал Путин, отметив, что новый закон направлен на борьбу с оскорблениями символов страны.

"Такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание", – резюмировал Путин.

Путин ответил на вопрос о законе об оскорблении государства

Законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к государству, вступили в силу 29 марта.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

