СК проверит поступившую на прямую линию жалобу учительницы из Орла

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После обращения на прямую линию с Владимиром Путиным педагога из Орла, которая получает зарплату 10 тысяч рублей, организована проверка.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки", – рассказали ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. Специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц.

20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы.

Первые вопросы касались низких зарплат. Зачитывались обращения учителей. Путин усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума.

"То, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, – это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение: мы довели минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, это 11 280 рублей", – сказал глава государства.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

