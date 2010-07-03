СК проверит поступившую на прямую линию жалобу учительницы из Орла

После обращения на прямую линию с Владимиром Путиным педагога из Орла, которая получает зарплату 10 тысяч рублей, организована проверка.
"Следственными органами СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки", – рассказали ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. Специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц.
20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы.
Первые вопросы касались низких зарплат. Зачитывались обращения учителей. Путин усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума.
"То, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, – это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение: мы довели минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, это 11 280 рублей", – сказал глава государства.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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