Невозможно смягчить статью 228 УК РФ – Путин

Либерализация статьи 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" невозможна. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня.

"Нужно ли либерализовать этот вид деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для нашей страны, нации очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит и транспортирует, распространяет даже небольшие объемы груза, – нужно нести за это ответственность, никакой либерализации быть не может", – сказал он.

Путин подчеркнул, что большой процент заключенных осуждены по статье 228, но это не означает, что закон нужно смягчать. Президент отметил, что важно уделять внимание работе правоохранительных органов, чтобы не происходило случаев дискриминации по данной статье.

Также президент отметил, что нужно рассмотреть вопрос о создании отдельного направления МВД по контролю за работой полиции в борьбе с наркотиками.

20 июня президент проводит 17-ю прямую линию. Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

