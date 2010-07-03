Хакеры атаковали прямую линию с Путиным, но получили отпор

Информационный центр, обеспечивающий прямую линию Владимира Путина с россиянами, подвергся хакерской атаке, сообщила ведущая прямой линии.
"Наш кол-центр только что подвергся массированной DDоS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки", – сказала журналистка.
По ее словам, общее количество звонков на прямую линию приближается к двум миллионам.
Президент РФ отметил, что власти должны обеспечить рынок для российских программистов, чтобы гарантировать безопасность в ряде чувствительных сфер экономики.
К этим сферам глава государства отнес госуправление, энергетику, систему управления, финансовую сферу, крупные компании. "Чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность", – отметил Путин.
Президент заявил, что в этом сегменте нужна "прямая государственная поддержка по обеспечению рынка услуг подобного рода".
Ранее президент РФ заявил, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям стало бы причиной оттока квалифицированных кадров. Лучшим решением, как полагает Путин, является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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