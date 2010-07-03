Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний

Резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям стало бы причиной оттока квалифицированных кадров. Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
"Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим", – выразил мнение президент.
При этом российский лидер выступил против большой разницы в зарплатах рядовых сотрудников и чиновников.
Путин объяснил, почему нельзя резко понижать зарплаты чиновников и министров
20 июня проходит 17-я прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан, которые касаются политики, экономики, а также международной обстановки и социальной сферы.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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