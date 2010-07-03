Пособия на детей для малоимущих семей повысят с 2020 года

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Владимир Путин поручил правительству законодательно оформить выплаты малоимущим семьям на детей от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка по региону с 1 января 2020 года. Ранее такие выплаты были для родителей, чьи доходы составляли 1,5 прожиточных минимума на человека.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ", – говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Ежемесячное пособие на детей с полутора до трех лет увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей. Перечень поручений сформирован по итогам программы прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня текущего года.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что число людей с доходами ниже прожиточного минимума через 5 лет должно уменьшиться вдвое. Глава правительства также отметил, что двукратное увеличение пособия по безработице – это общие меры, которые обязательно должны быть дополнены адресной системой поддержки.

Сообщается также, что с 2020 года Росстат будет подсчитывать уровень состояния граждан с помощью новой информационной системы. Она позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая различные факторы благосостояния.

