Путин поручил принять меры по совершенствованию контроля за делами о наркотиках

Владимир Путин поручил до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прямой линии от 20 июня. Ответственное ведомство – Генпрокуратура.

Правительство должно подготовить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре. Также кабмину поручено повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года – до 32 тысяч рублей.

Также президент распорядился до 1 августа создать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиакеросин на внутреннем рынке. МВД России дан месяц, чтобы при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

С 1 января 2020 года требуется повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Минсельхоз должен представить главе государства предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.

Минобороны и Минкультуры до сентября должны рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных в столице по адресу: Большой Знаменский переулок, дом 8, корпус 1.

Минздрав совместно с региональными властями должен проанализировать уровень средней заработной платы медицинского персонала организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Среди иных поручений президента имеется и пункт о том, что до 1 декабря должны быть разработаны меры для сокращения причин заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.

