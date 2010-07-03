Путин поручил принять меры по совершенствованию контроля за делами о наркотиках

Владимир Путин поручил до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прямой линии от 20 июня. Ответственное ведомство – Генпрокуратура.
Правительство должно подготовить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре. Также кабмину поручено повысить зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года – до 32 тысяч рублей.
Также президент распорядился до 1 августа создать механизм, сглаживающий ценовые колебания на авиакеросин на внутреннем рынке. МВД России дан месяц, чтобы при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.
С 1 января 2020 года требуется повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Минсельхоз должен представить главе государства предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.
Минобороны и Минкультуры до сентября должны рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных в столице по адресу: Большой Знаменский переулок, дом 8, корпус 1.
Минздрав совместно с региональными властями должен проанализировать уровень средней заработной платы медицинского персонала организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь.
Среди иных поручений президента имеется и пункт о том, что до 1 декабря должны быть разработаны меры для сокращения причин заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.