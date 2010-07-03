СК проверяет обращение к Путину о тарифе на вывоз мусора под Омском

Следственный комитет (СК) начал проверку по обращению на прямую линию жителя Омска в связи с повышением вдвое тарифа на вывоз мусора. Организована доследственная проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
"Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственной проверки по обращению жителя Омска, адресованному на прямую линию с президентом РФ, о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов из частного сектора поселка Старый Кировск", – сообщили в ведомстве.
Мужчина заявил, что в квитанции об оплате коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых отходов за апрель 2019 года была указана сумма в 133 рубля. При этом в квитанции за июнь было указано уже 266 рублей. Житель Омска подчеркнул, что эта сумма необоснованно завышена. Мужчина пожаловался также, что мусор фактически не вывозится с территории.
Ранее во время прямой линии с президентом РФ вопрос по теме обращения с отходами задал Роман Дмитриев из Омской области. Он заявил, что в частном секторе, где он живет, мусор вывозится раз в месяц, как и до начала реформы. Путин заявил, что такого быть не должно, а описанная Дмитрием ситуация требует дополнительной проверки.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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