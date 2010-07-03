Медведев поручил вдвое уменьшить число людей с доходами ниже прожиточного минимума

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Дмитрий Медведев заявил, что число людей с доходами ниже прожиточного минимума через 5 лет должно уменьшиться вдвое. Такое распоряжение премьер-министр дал в ходе совещания о достижении национальных целей развития, сообщает ТАСС.

"К 2024 году людей, чьи доходы остаются ниже прожиточного минимума, должно стать вдвое меньше. Мы постепенно эту задачу решаем, в прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты", – рассказал Медведев.

Глава правительства также отметил, что двукратное увеличение пособия по безработице – это общие меры, которые обязательно должны быть дополнены адресной системой поддержки.

Сообщается также, что с 2020 года Росстат будет подсчитывать уровень состояния граждан с помощью новой информационной системы. Она позволит учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая различные факторы благосостояния.

Напомним, что ранее в регионах предложили изменить критерии нуждаемости. Некоторые чиновники выступили за то, чтобы прекратить выплату пособий тем, кто может обойтись без них.