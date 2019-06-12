Столичные власти рассказали об уровне бедности в России

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Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,2%. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна.

Он отметил, что в основном в этот процент входят семьи с двумя и более детьми и пенсионеры. "Несмотря на то, что минимальный доход пенсионеров в городе 17,5 тысячи рублей. Но если бабушка или дедушка проживают одной семьей с детьми и тремя внуками, скажем, то вполне могут оказаться за чертой бедности", – добавил Петросян.

Он рассказал, что адресную социальную помощь получают более 500 тысяч человек. Нуждающимся в помощи людям выдаются электронные сертификаты на приобретение продуктов, оказывается материальная помощь, а также предоставляются товары длительного пользования.

При этом он рассказал, что в столице зарегистрировано 29 тысяч безработных, что составляет 0,4%. Он заявил, что такие показатели являются рекордно низкими. В городском банке занятости представлено более 100 тысяч вакансий.

"В настоящее время уже 46 отделов трудоустройства переехали в центры госуслуг "Мои документы", где оказываются базовые сервисы по поиску работы: составление резюме, подбор вакансий, присвоение статуса безработного и выплата пособий", – заключил Петросян.

В 2019 году в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской областях проводится пилотный проект по анализу причин и структуры бедности. Результаты проекта позволят выработать меры по улучшению региональных систем поддержки указанных категорий граждан

