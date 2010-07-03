Минтруд предложил единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России могут изменить правила расчета величины прожиточного минимума в российских регионах. С соответствующим предложением выступило министерство труда и социальной защиты. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу говорится, что размер прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии рассчитывается путем умножения соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте за первые шесть месяцев текущего года с величиной прожиточного минимума пенсионера в целом по стране за указанный период на величину прожиточного минимума пенсионера на год по РФ.
Отмечается, что единый порядок определения размера прожиточного минимума позволит исключить его необоснованное изменение.
Ранее Минтруд сообщил, что рассчитывает уменьшить уровень бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Для достижения таких показателей планируется повышение МРОТ в соответствии с ростом прожиточного минимума. Кроме того, будут поддерживаться уровни соотношений средней зарплаты некоторых бюджетников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности.
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