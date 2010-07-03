В Госдуме предложили повысить выплаты ветеранам боевых действий

В Госдуму внесли законопроект об увеличении единовременных выплат ветеранам боевых действий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Сообщается, что соответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента депутат Государственной думы Александр Шерин (ЛДПР). Документ уже опубликован в думской электронной базе.
В документе говорится, что денежные выплаты должны составлять не менее половины среднего уровня прожиточного минимума по России, то есть в размере 5 тысяч 225 рублей и 50 копеек.
Депутат отмечает, что в настоящий момент ветераны получают 2 тысячи 947 рублей и 17 копеек, это с учетом замены набора социальных льгот. Такой набор соцльгот включает в себя лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд.
"В данном законопроекте устанавливается размер единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий только в тех случаях, когда лицо отказывается от льготы, предоставляемой государством", – подчеркивается в материале.
Ранее в Совете Федерации объяснили этапы индексации пенсий. С 1 апреля социальные пенсии в России выросли на 2 процента. В связи с этим средний размер выплаты увеличился на 182 рубля и достиг 9 тысяч 266 рублей. Дети-инвалиды в среднем будут получать ежемесячно 13 тысяч 674 рубля, а инвалиды детства первой группы – 13 тысяч 812 рублей.
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