В Совете Федерации объяснили этапы индексации пенсий

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский разъяснил этапы индексации выплат в 2019 году. Об этом сообщает ИА "НСН".

С 1 апреля социальные пенсии в России выросли на 2 процента. В связи с этим средний размер выплаты увеличился на 182 рубля и достиг 9 тысяч 266 рублей. Дети-инвалиды в среднем будут получать ежемесячно 13 тысяч 674 рубля, а инвалиды детства первой группы – 13 тысяч 812 рублей.

В Пенсионном фонде отметили, что рост запланирован из-за увеличения прожиточного минимума пенсионера в прошлом году. Индексация затронет около 4 миллионов человек.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что выплаты касаются граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не заработали стажа для получения страховой пенсии.

Все категории страховых пенсий были проиндексированы 1 января 2019 года. С 1 февраля были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на уровень, компенсирующий инфляцию предыдущего года, – 4,3 процента. Перерасчет будет проводиться 1 августа.

Ранее в комитете Госдумы по труду сообщили, как будет формироваться новый порядок начислений социальных доплат к пенсии. Новый порядок доплат позволит увеличить пенсии.