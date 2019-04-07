В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Фото: depositphotos/mars58

Работающие пенсионеры могут узнать двумя способами, какой будет их пенсия при увольнении. Об этом "Российской газете" рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Информацию можно увидеть, зайдя в личный кабинет на сайте ПФР. Здесь указаны два размера пенсий – тот, что платят в настоящий момент, и каким он будет после увольнения.

Если же человек не зарегистрирован на сайте, то можно обратиться в любое отделение ПФР.

Уточняется, что измененная пенсия будет начислена в течение двух-трех месяцев после увольнения. При этом в ПФР указали, что индексации пенсии заморозятся, если пенсионер решит вернуться к работе.

Ранее Минтруд сообщил, что рассчитывает уменьшить уровень бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

