В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Работающие пенсионеры могут узнать двумя способами, какой будет их пенсия при увольнении. Об этом "Российской газете" рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Информацию можно увидеть, зайдя в личный кабинет на сайте ПФР. Здесь указаны два размера пенсий – тот, что платят в настоящий момент, и каким он будет после увольнения.
Если же человек не зарегистрирован на сайте, то можно обратиться в любое отделение ПФР.
Уточняется, что измененная пенсия будет начислена в течение двух-трех месяцев после увольнения. При этом в ПФР указали, что индексации пенсии заморозятся, если пенсионер решит вернуться к работе.
Ранее Минтруд сообщил, что рассчитывает уменьшить уровень бедности в два раза. Предполагается сокращение численности населения с доходом ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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