Что изменится для россиян с переходом на электронный СНИЛС

Россияне переходят с бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) на электронные. В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что этот процесс будет постепенным и займет три месяца. Разбираемся, что теперь изменится для россиян и насколько удобна новая система.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Как это будет работать?

Основа будущей пенсии россиянина – страховые взносы, которые платит работодатель. С момента регистрации в системе Пенсионного фонда каждый человек получает страховой номер индивидуального лицевого счета. Это и есть СНИЛС. К нему привязаны сведения о трудовом стаже, местах работы, взносах и заработанных пенсионных баллах. Вся эта информация будет необходима при назначении или перерасчете пенсии.

В ПФР рассказали, что при переходе на электронный образец все ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать, поэтому россиянам не придется обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов. Кроме того, утерянные зеленые карточки теперь необязательно восстанавливать, а по истечении трех месяцев переходного периода новым получателям СНИЛС их и вовсе перестанут выдавать.

Чаще всего нам приходится предъявлять СНИЛС при устройстве на новую работу. Также этот документ необходим при регистрации на портале госуслуг, оформлении льгот и пенсии. Как объяснил Москве 24 руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов, теперь "СНИЛС в бумажном виде не должны требовать ни в одном из мест, где раньше это полагалось".





Павел Хилов руководитель экспертного центра электронного государства Само по себе бумажное свидетельство больше не нужно. Отныне достаточно обратиться через электронную систему взаимодействия к базе данных Пенсионного фонда. Тогда он, в свою очередь, подтвердит, что у данного гражданина действительно есть такой-то номер СНИЛС.

По его словам, прежде чем любая организация направит запрос в ПФР, она должна будет заручиться разрешением гражданина. В таких случаях либо россиянина попросят поставить галочку в графе "разрешаю обработку личных данных", либо предложат подписать письменное согласие. Причем это касается как частных организаций, так и государственных органов. "Просто так никто не может потребовать у ПФР доступ к данным гражданина", – пояснил эксперт.

Удобно будет всем?

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В ПФР отметили, что все желающие получить бумажную версию СНИЛС могут обратиться в клиентскую службу, управление Пенсионного фонда, а также в МФЦ. Им предоставят выписку с указанием ФИО человека, датой и местом его рождения, а также пола и непосредственно самого номера пенсионного страхования. При этом электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете на сайте ПФР.

Хилов пояснил, что некоторые граждане предпочитают все равно иметь документ на руках. Например, это люди старшего возраста. Именно для них и предусмотрены бумажные уведомления – дубликаты, отображающие всю информацию, которую содержит СНИЛС в электронном виде.

Заместитель председателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова полностью поддерживает переход на электронные СНИЛС. "Все правильно. И ничего страшного, если пенсионер потеряет старый документ, если захочет, получит новое бумажное уведомление", – сказала она.





Людмила Пискунова заместитель председателя Союза пенсионеров России Никакие данные ведь не меняются от перехода. Все остается в прежнем порядке. Мы считаем, что это хорошо.

Пискунова рассказала, что раньше пенсионеры часто задавались вопросом, действуют ли их зеленые карты СНИЛС в других регионах, сомневались. А теперь, "когда все в электронном виде, никаких вопросов больше не будет".

Возможна ли утечка данных?

Руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов считает, что "все электронное подвержено не меньшим рискам, а то и большим, чем бумажное". При этом эксперт поясняет, что переход на электронные свидетельства обязательного пенсионного страхования "несет в себе больше плюсов, нежели опасности". "Я надеюсь, что Пенсионный фонд приложит достаточно усилий, чтобы максимально защитить информацию от возможных утечек, взломов. Но этот риск всегда существует, его нельзя исключать", – предостерег он.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов согласился с тем, что опасность хакерского взлома есть всегда. "Но сейчас практически ничего не поменялось. Все равно номера всех наших удостоверений, так или иначе, хранились в базе и раньше", – отметил Власов.





Александр Власов эксперт по безопасности Раз до сих пор никто не начал их взламывать и себе чужие пенсии перечислять, значит, система уже достаточно защищена.

Он полагает, что для простого пользователя ничего не меняется, кроме того, что в новом формате россиянам будет просто удобнее. "Но все же рекомендую всем на всякий случай не выбрасывать зеленую карточку. А кому только присвоили лицевой счет, получить бумажный дубликат электронного документа. Мало ли что случится с базой – вы хотя бы будете знать свой номер", – заключил эксперт.

