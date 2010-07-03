Электронный СНИЛС избавит от хождения по инстанциям

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Отмена выдачи страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в бумажном виде призвана упростить бюрократические процедуры. Об этом в беседе с ИА "НСН" заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Это упрощение процедур, чтобы уменьшить хождение по инстанциям. Для того, чтобы осуществить упрощение обмена информацией между налоговой службой, и различного рода регистрационными процедурами", – отметил Рязанский.

При этом он добавил, что граждане, которые хотят получить бумажный документ, могут обратиться с заявлением в соответствующую инстанцию.

3 апреля Пенсионный фонд объявил о прекращении выдачи СНИЛС в бумажном виде. Вся информация будет хранится в электронном виде. Теперь каждому гражданину будут открывать индивидуальный лицевой счет, номер которого станет идентификатором физического лица.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов сообщил, что переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС) планируют завершить к 1 ноября 2019 года. При этом бумажные ПТС, выданные до этой даты, останутся действующими.

