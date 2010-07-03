В России ввели штрафы за порчу документов воинского учета

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Закон, который устанавливает штрафы за умышленную порчу документов воинского учета, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, передает Агентство "Москва".

Под действие закона попадает порча персональной электронной карты и справки взамен военного билета. Тех, кто испортит эти документы, оштрафуют на сумму от 100 до 500 рублей. Аналогичная ответственность наступает, если повредить военный билет.

На рассмотрение в нижнюю палату парламента документ внесли члены Совета Федерации.

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы также приняли в третьем, окончательном чтении закон, закрепляющий проведение процедуры продажи госимущества в электронной форме.

Отныне торги по продаже государственного и муниципального имущества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут проходить только в электронной форме.

Кроме того, документ исключит возможность проведения торгов с закрытой формой подачи предложений о цене имущества. Изменения внесут в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

На прошлой неделе Госдума ужесточила уголовное наказание для создателей и участников организованных преступных группировок. Теперь главам ОПГ будут назначать пожизненные сроки.