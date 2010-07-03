Преступному миру ужесточили наказание

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовного наказания для создателей и участников организованных преступных группировок (ОПГ). Главам таких группировок будет назначаться более суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Из части 1 статьи 210 УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, по которой предусматривается наказание за создание ОПГ в целях совершения одного или нескольких тяжких/особо тяжких преступлений, за руководство ОПГ или его структурами.
Сюда предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов действий, создание условий для преступлений, раздел сфер влияния и преступных доходов. За такие преступные деяния предлагается наказывать лишением свободы на 12–20 лет. Плюс к этому будет назначаться штраф до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 5 лет либо без него и с ограничением свободы на 1–2 года.
Участие в собрании организаторов, руководителей или других представителей ОПГ наказывается лишением свободы на 12–20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без него и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
"На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Все эти меры позволят правоохранительным органам эффективнее бороться с организованной преступностью", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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