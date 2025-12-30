Лавров заявил об устойчивом характере диалога РФ и США по нормализации отношений

Фото: depositphotos/denisismagilov

Контакты Москвы и Вашинтона по нормализации отношений приобрели устойчивый характер с февраля 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, еще в ходе телефонного разговора 12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с необходимостью скорейшего преодоления токсичного наследия администрации экс-лидера США Джо Байдена в интересах нормализации отношений двух государств.

Лавров отметил, что Россия и Штаты едины в понимании важности регулярной сверки часов и по двусторонним вопросам, и по международной проблематике. Вместе с тем процесс переговоров идет непросто, так как количество раздражителей в отношениях по-прежнему велико.

"Сейчас основные усилия переговорных команд МИДа и Госдепартамента направлены на восстановление полноценного функционирования дипломатических миссий. По итогам нескольких раундов консультаций, а также контактов на рабочем уровне, достигнут ряд договоренностей, касающихся улучшения работы диппредставительств и их персонала в странах пребывания", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Он добавил, что переговорщикам также необходимо перейти к таким вопросам, как возобновление авиасообщения и возврат российской дипсобственности. Представителям США передали предложения по устранению этих барьеров на пути к оздоровлению отношений Москвы и Вашингтона. Однако в Госдепе США пока увязывают рассмотрение этих тем с отвлеченными политическими сюжетами, рассказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике.

"Наши государства – крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН – несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности", – отметил Лавров.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что переговорная позиция России будет пересмотрена. Такое решение было принято в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом в виде атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

В свою очередь, Трамп не поддержал удары украинских войск, назвав их "плохим развитием событий". По его словам, одно дело обороняться, а другое – атаковать резиденцию российского лидера.