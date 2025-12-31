Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В Подмосковье задержали мужчину, который ранил ножом знакомого. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в квартире на улице Советская. Конфликт возник между мужчинами в ходе распития спиртных напитков. В результате один ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве двое злоумышленников ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на хозяев. Собственника жилья ударили не менее 29 раз, ранения также получила его сожительница.

Мужчина скончался, а женщину доставили в больницу. Позже правоохранители задержали подозреваемых, один из которых оказался сыном пострадавшей.

