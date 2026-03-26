Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 15:51

Политика

Путин заявил, что свои интересы невозможно защищать без суверенитета

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Без суверенитета невозможно защищать свои фундаментальные интересы. Об этом Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам российского лидера, в наше время суверенитет крайне важен. Он напомнил о последствиях, которые возникают у государств, добровольно отказавшихся от него, думая, что так будет спокойнее и дешевле жить. Однако, подчеркнул президент, мир устроен иначе.

Ранее Путин заявил, что тема развития госполитики в области защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов страны. Он назвал ее очень важной и актуальной.

В связи с этим президент считает, что в стране необходимо совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей.

властьполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика