Путин призвал не провоцировать Россию

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин призвал оппонентов не провоцировать Россию, так как это всегда заканчивалось плохо для провокаторов.

"Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь, их не будет", – сказал президент в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как пояснил российский лидер, сейчас в стране внимательно следят за набирающей силой милитаризации Европы. Она сама себя запугивает "высосанными из пальца" угрозами со стороны РФ, указал Путин, напомнив об опасности самовнушения.

По словам президента, в России просто не могут не уделять внимания тому, что происходит.

"Просто ли это слова либо нам пора принимать ответные меры. <…> Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России, ответные меры России, не заставят себя долго ждать", – подчеркнул Путин, добавив, что наша страна никогда не проявит нерешительность.

Глава государства отметил, что отечественная история показала недопустимость слабости России. Это "создает соблазн, иллюзию", что какой-то вопрос можно решить с помощью силы. Однако Россия уже доказывала, что при угрозах суверенитету и государственности отвечает быстро.

Вместе с тем, указал Путин, сама Россия никогда не была инициатором военного противостояния, так как оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно.

"Объективных проблем, связанных с факторами природного, техногенного, социального характера, в мире так много, что расходовать силы и энергию на искусственные, зачастую придуманные противоречия, непозволительно, расточительно и просто глупо", – заключил Путин.

В ходе своего выступления президент напомнил, что России выпала сложная судьба со множеством вызовов. Однако благодаря историческому багажу страна лучше готова к решению самых непростых вопросов.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова ответить на любые стратегические угрозы военно-техническими мерами. Страна уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, однако не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности.