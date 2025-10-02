Путин: России выпала сложная судьба со множеством вызовов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

России выпала сложная судьба со множеством вызовов, сказал Владимир Путин в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Само формирование российской государственности – это постоянное преодоление колоссальных исторических вызовов", – отметил глава государства.

По словам президента, Россия переживала многочисленные потрясения. Однако благодаря историческому багажу страна лучше готова к решению самых непростых вопросов, которые нередко возникают в текущей геополитической ситуации.

"В любых перипетиях Россия доказала одно: она была, есть и всегда будет", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, добавил он, РФ никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам и культурам. В стране готовы к совместной общей работе с другими государствами.

"В сегодняшнем многополярном мире эта гармония, этот баланс, о которых я говорил, могут быть достигнуты, безусловно, только в результате совместной общей работы", – заключил президент.

В ходе своего выступления Путин также указал, что тем, кто хотел заставить народ России страдать, пора уже успокоиться. Он назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия не хочет никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров. Москва готова вести честный диалог, не выстраивая "берлинских стен". Однако страна будет учитывать действия бывших партнеров в будущем.