Лавров: РФ не хочет никому мстить, но учтет действия западных партнеров в будущем

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия не хочет никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в будущем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Он добавил, что в РФ считают, что злость и желание мести – "плохой советчик". При этом российская сторона не собирается никого игнорировать, однако посмотрит, на каких условиях западные партнеры смогут работать в России.

"И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что некоторые "маргинальные персонажи" на Западе планируют развал России. При этом Лавров признался, что его "поражает" неспособность Запада сделать выводы об РФ из истории.

Несмотря на это, Москва готова вести честный диалог, не выстраивая "берлинских стен", подчеркнул министр. По его словам, Россия хочет работать по-честному, на равноправной и взаимоуважительной основе. Кроме того, Лавров указал, что в Европе поднимают голову "здоровые силы".

"И они через то, что европейцы называют демократическим процессом, должны все-таки возобладать. Хотя им мешают, как им мешали в Румынии, как им мешали во Франции, как сейчас в Германии пытаются оппозиционные партии запретить законодательно", – отметил глава МИД.

Ранее Лавров прокомментировал тройное рукопожатие Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Он обратил внимание, что РФ, Индия и Китай осознают общность своих интересов. Они заключаются в развитии экономики, решении социальных задач и повышении благосостояния населения.

