Лавров: Россия, КНР и Индия осознают общность своих интересов

Фото: kremlin.ru/ТАСС/Сергей Савостьянов

Россия, Китай и Индия осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом дипломат прокомментировал тройное рукопожатие Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы", – отметил Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, совместные интересы стран заключаются в развитии экономики, решении социальных задач и повышении благосостояния населения.

Ранее СМИ отмечали, что главы России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС. По мнению экспертов, данная трехсторонняя встреча вызвала тревогу в странах Запада.

В частности, президент Финляндии Александр Стубб выразил опасение, что Запад может проиграть странам ШОС, если не усилит сотрудничество с Глобальным Югом и не будет проводить достойную внешнюю политику.

