10 декабря, 10:05

Город

Два участка реорганизуют в районе Бибирево по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два неэффективно используемых участка реорганизуют в районе Бибирево на северо-востоке Москвы по программе КРТ. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В проект КРТ входят два участка общей площадью 1,56 гектара в районе Бибирево. Один из них площадью 1,12 гектара находится на улице Лескова, а второй, площадь которого составляет 0,44 гектара, – на Белозерской", – отметил вице-мэр.

На участках планируется построить 46,7 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации. Рядом с объектами располагаются школы, детские сады, медучреждения, спортивные сооружения и магазины. На первых этажах домов откроются объекты повседневного спроса, благодаря чему появится более 200 рабочих мест.

Участки находятся по адресам улица Лескова, владение 34, и Белозерская улица, владение 17B. Первый располагается рядом со станцией "Бибирево" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

"В течение шести лет на улицах Лескова и Белозерской планируется возвести современные новостройки, в которых будет 375 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь ориентировочно составит 25,6 тысячи квадратных метров, а заселиться в них смогут 788 человек", – подчеркнул глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Территорию благоустроят, а на участке на улице Лескова возведут парковку на 30 машино-мест.

Ранее стало известно, что детсад на 250 мест и медцентр появятся в столичном районе Соколиная Гора в рамках программы КРТ. Реорганизуемые участки расположены на 8-й улице Соколиной Горы, Щербаковской, Лечебной и Борисовской улицах и в Мажоровом переулке. В настоящее время там находятся различные устаревшие объекты.

Построенный по программе реновации дом на востоке Москвы начали готовить к заселению

