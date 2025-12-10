Форма поиска по сайту

10 декабря, 09:23

Мэр Москвы

Собянин: новые детские сады и крытый каток появятся в Бирюлеве Восточном

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Комплексное развитие затронет три неэффективно используемых участка бывшей промзоны Ленино. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь участков составляет 36,99 гектара. Они находятся в Бирюлеве Восточном между путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), Липецкой и 6-й Радиальной улицами.

На участках планируется построить современные жилые комплексы общей площадью 381,15 тысячи квадратных метров. Они также будут предназначаться для реализации программы реновации. Кроме того, там возведут детские сады на 850 мест, крытый каток и другие общественно-деловые и социальные объекты. Их общая площадь достигнет 167,23 тысячи квадратных метров.

В результате в районе появится около 5,2 тысячи рабочих мест. Более того, в рамках проекта пройдет благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что в районе Перово на территории бывшей промзоны Прожектор в рамках КРТ появятся школа, детский сад и поликлиника. Их общая площадь составит около 363,8 тысячи "квадратов". После реализации проекта будут созданы более 690 рабочих мест.

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

мэр Москвыстроительствогород

